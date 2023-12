Guerre en Ukraine : un retour de Trump pourrait avoir un "fort impact", prévient Zelensky

La présidentielle américaine est prévue début novembre 2024. Pour Volodymyr Zelensky, un retour de Donald Trump pourrait avoir une incidence sur le soutien des États-Unis envers l'Ukraine.

À moins d'un an de la présidentielle, un éventuel retour de Donald Trump aux affaires inquiète déjà Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien a reconnu que l'élection du républicain pourrait avoir un "fort impact" sur la guerre dans son pays.

"Si la politique du prochain président, quel qu'il soit, est différente à l'égard de l'Ukraine, plus froide, ou plus économique, alors je pense que ces signaux auront un impact très fort sur le cours de la guerre", a-t-il déclaré lors de sa grande conférence de presse annuelle. Quelques instants plus tôt, le président ukrainien a estimé que Donald Trump avait une "personnalité différente" de Joe Biden, et qu'il allait donc mener "une politique différente".

"J'ai confiance dans le fait que les Etats-Unis ne nous trahiront pas"

La présidentielle américaine est prévue début novembre 2024 et de nombreux observateurs y voient déjà un scrutin clé pour le soutien occidental à l'Ukraine. Une éventuelle baisse de l'aide américaine pourrait influencer celle de l'Union européenne, ce qui "aura certainement un impact et certainement pas positif pour l'Ukraine", a mis en garde le président, au moment où Kiev craint l'effritement du soutien de ses alliés.

Il a cependant espéré que les grandes lignes de la politique officielle de Washington et son soutien de Kiev n'allaient pas changer. "J'ai confiance dans le fait que les États-Unis ne nous trahiront pas, que ce que nous avons convenu aux États-Unis sera respecté", a cependant assuré Volodymyr Zelensky.

Ces déclarations interviennent quelques jours après sa tournée diplomatique visant à convaincre les Etats-Unis et l'Europe de continuer à envoyer armements et financements à l'Ukraine, qui combat l'invasion russe depuis bientôt deux ans.

S'il a obtenu des Vingt-Sept l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il n'a pas pour l'instant réussi à convaincre le Congrès américain à voter une rallonge de 61 milliards de dollars pour son pays.