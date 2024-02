"Un scénario pris très au sérieux" : la Pologne n'exclut pas une guerre avec la Russie

Le ministre de la Défense polonais a mis en garde lundi contre les risques d'un conflit ouvert entre son pays et la Russie. "La situation dans le monde est très grave […] il faut être prêt à chaque scénario", a prévenu Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Depuis le début du conflit, Varsovie est le principal soutien de Kiev.

"Ce ne sont pas des paroles en l’air, je pèse chacun de mes mots". Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministre polonais de la Défense, a ouvertement mis en garde ses compatriotes contre une éventuelle guerre avec la Russie. Cette hypothèse est prise au sérieux par Varsovie qui, depuis le début du conflit il y a deux ans, n'a cessé de s'afficher comme le principal soutien de Kiev.

"Il ne faut pas s’habituer à la guerre mais il ne faut pas l’oublier. La situation est vraiment très grave et de plus en plus de pays le ressentent", a expliqué Wladyslaw Kosiniak-Kamysz au journal polonais Super Express. Avant d'indiquer qu'il assume "tous les scénarios", prenant "le pire" d'entre eux "très au sérieux". Un drame a d'ailleurs peut-être été évité de justesse il y a deux mois : un missile de croisière russe avait survolé pendant trois minutes le territoire polonais avant de se diriger vers l'Ukraine. Une chute de ce missile sur le sol polonais aurait pu avoir des répercussions internationales, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective en tant que membre de l'Otan.

Des milliards d'euros en contrats d'armement

"La situation dans le monde est très grave […] il faut être prêt à chaque scénario. C’est pourquoi nous effectuons un audit pour combler les lacunes, notamment en matière d’armes", a ajouté le patron de la Défense, de retour de Bruxelles où il a rencontré ses homologues européens. Auprès de ces derniers, le ministre a confirmé que son gouvernement – au pouvoir depuis deux mois – a passé des contrats d'armement pour plusieurs milliards d'euros. "Équiper individuellement un soldat avec du matériel neuf et de la plus haute qualité est, pour moi, un changement très important qui doit avoir lieu", a-t-il insisté.

Ces propos guerriers du ministre s'inscrivent dans la droite lignée de ceux tenus il y a deux semaines par Donald Tusk. "Je n'ai pas honte d'utiliser de grands mots: c'est ici, en Ukraine, que passe le front mondial entre le bien et le mal", avait déclaré le nouveau président de la Pologne lors d'une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Depuis le début de la guerre, la Pologne s'avère être l'un des plus fervents partisans de l'Ukraine, avec laquelle elle partage plus de 530 kilomètres de frontière. Selon l'Office polonais pour étrangers, plus de 974.000 réfugiés ukrainiens vivaient dans ce pays voisin en juin 2023, la moitié d'entre eux étant des enfants. Certaines villes ont d'ailleurs été saturées au début du conflit. Selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, basé en Allemagne, l'aide du gouvernement polonais jusqu'en mai 2023, y compris le coût d'accueil des réfugiés, s'élève à 3,2% du PIB de la Pologne, ce qui en fait le donateur le plus généreux en termes de pourcentage.

Ce soutien n'est pas seulement politique : selon l'Institut économique national, 70% des Polonais ont offert un soutien matériel aux réfugiés d'Ukraine au cours des trois premiers mois de l'invasion russe. Le montant total de l'aide publique et privée fournie au cours de cette période s'est élevé à environ 1% du PIB polonais.