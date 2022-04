Guerre en Ukraine : un yacht, seul bien russe saisi en France depuis le début des sanctions ?

Pour autant, le gel des biens est une sanction qui comporte des limites et qui peut facilement être contournée, préviennent des ONG comme Transparency International : "Une personne visée par une mesure de gel peut très bien échapper à cette sanction en utilisant un prête-nom ou une société écran".

En outre, Bercy se défend en assurant "travailler juridiquement pour transformer ce gel en saisie", même s’il parait "compliqué de détricoter la loi." Au-delà de la loi, "'passer du gel aux saisies’ suppose néanmoins de donner à la police et à la justice financières des moyens suffisants pour enquêter et instruire ces dossiers", estime encore Transparency International : "Cela signifie que des poursuites pénales vont être initiées et que des enquêtes vont être ouvertes, pour blanchiment d’infractions telles que la corruption, le détournement de fonds publics ou encore l’abus de bien social".

Ailleurs, d’autres saisies ont pu être réalisées. Le 4 avril, un yacht appartenant à l’oligarque Viktor Vekselberg, dirigeant du groupe Renova, a été saisi dans le port de Majorque par les autorités espagnoles, à la demande du ministère américain de la Justice. Le 22 mars, le yacht de l'oligarque Dimitri Pumpianski a été saisi dans l'enclave britannique de Gibraltar après la plainte d'une banque créancière.