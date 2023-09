Guerre en Ukraine : un sous-marin et un navire russes touchés sur la base navale de Sébastopol

D’après les informations du média britannique Sky News, les missiles utilisés seraient des missiles de croisière britanniques. Le Royaume-Uni a livré à l’Ukraine des “Storm Shadows” plus tôt dans l’année, qui possèdent une portée de frappe beaucoup plus longue, de plus de 240 kilomètres. Le ministre de la Défense britannique n'a pour l'heure pas encore réagi.

Plus tard dans la journée, la Russie a à son tour affirmé avoir détruit trois drones ukrainiens en mer Noire, sans préciser ce qu'ils visaient, après cette première attaque ukrainienne dans la matinée contre la base navale russe à Sébastopol.