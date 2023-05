Guerre en Ukraine : deux trains russes touchés par des "engins explosifs" en 24h

En Russie, à proximité de la frontière ukrainienne, les jours se suivent et se ressemblent. Ce mardi 2 mai, un train de marchandises, situé dans la région russe de Briansk, a déraillé en raison de la déflagration d'un "engin explosif" sur les rails, a déclaré le gouverneur local, Alexandre Bogomaz. "Un engin explosif non identifié a explosé près de la gare de Snejetskaya", a-t-il indiqué. "L'incident a entraîné le déraillement d'une locomotive et de plusieurs wagons du train."