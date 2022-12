Ukraine : une enquête fait des révélations sur les auteurs du massacre de Boutcha

Par ailleurs, le New York Times a pu analyser certains appels téléphoniques passés par les soldats russes depuis le téléphone des victimes ukrainiennes. Or, en recherchant les profils sur les réseaux sociaux associés aux destinataires des appels et SMS, e quotidien a pu confirmer l'identité de 22 soldats membres du 234e régiment. Et surtout, ces appels prouvent que le lieutenant-colonel Artyom Gorodilov, le chef de ce régiment de parachutistes, a supervisé ces opérations sans broncher. Ces appels ont confirmé qu'il communiquait tout au long du massacre avec ses troupes sur le terrain.