Ukraine : une grenade reçue en cadeau d'anniversaire tue un haut gradé de l'armée

Les circonstances détaillées par le ministre de l'Intérieur sont pour le moins insolites. "C'était aujourd'hui l'anniversaire du major Tchastiakov". Le militaire est "rentré chez lui après le travail avec des cadeaux offerts par ses collègues, qu'il a commencé à montrer à sa famille", a expliqué Igor Klymenko sur Telegram. "Il a pris un paquet-cadeau avec des grenades à l'intérieur et a commencé à montrer l'une des munitions à son fils", a-t-il poursuivi. "Au début, son fils a pris la munition dans ses mains et a commencé à tourner la goupille. Le soldat a alors repris la grenade des mains de l'enfant et a tiré la goupille, provoquant une explosion tragique", a ajouté le ministre.