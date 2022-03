Guerre en Ukraine : une journaliste russe tuée dans un bombardement à Kiev

"Nous continuerons à couvrir la guerre en Ukraine, y compris les crimes de guerre russes de même que les bombardements aveugles sur les zones d'habitation qui provoquent la mort de civils et de journalistes", ajoute The Insider, média fondé en 2013 par le journaliste et militant Roman Dobrokhotov et qui a désormais son siège à Riga, la capitale de la Lettonie. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, au moins six journalistes dont trois étrangers ont été tués dans ce pays : un cameraman franco-irlandais de Fox News et une Ukrainienne qui l'accompagnait, un documentariste américain, deux autres journalistes ukrainiens et Oksana Baulina.