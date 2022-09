Une mobilisation qui ne prend pas en Russie ? On a vérifié les images qui circulent

Tout laisse à penser qu’elle est récente -les termes d’"opération spéciale" sont employés par le militaire russe- et qu’elle se déroule bien en Russie, dans une salle transformée en centre de recrutement (une pratique habituelle dans le pays). Un élément permet de corroborer cela : la présence à l'image d’une insigne jaune et rouge, ressemblant à un écusson de l’armée soviétique. On y devine en effet l’inscription de la faucille et du marteau, ces symboles connus du pouvoir soviétique et présents sur le blason de l’ex-URSS.