"Une offense au bon sens" : "BoJo" vivement critiqué pour sa comparaison entre la lutte des Ukrainiens et le référendum du Brexit

Dans un message, retweeté par l'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, le député conservateur Tobias Ellwood a fustigé : "Si nous voulons vaincre Poutine, nous avons besoin d'un leadership et d'une unité internationaux." "Comparer la lutte du peuple ukrainien contre la tyrannie de Poutine au peuple britannique votant pour le Brexit nuit au niveau de leadership politique que nous commencions à montrer", a ajouté le président de la commission parlementaire de la Défense.

La sortie de Boris Johnson a aussi fait réagir la diplomatie française. "Si j'étais Ukrainien, je me sentirais insulté", a indiqué sur Twitter Philippe Errera, directeur général des affaires politiques et de sécurité du Quai d'Orsay. "Si j'étais Britannique, j'aurais honte. En tant que diplomate français, je ne commenterai pas sur Twitter..." L'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a lui estimé que la comparaison "offense les Ukrainiens, les Britanniques et le bon sens". L'ex-négociateur européen, Guy Verhofstadt, a jugé "folle" ce parallèle, soulignant que "les Ukrainiens veulent plus de liberté et rejoindre l'UE !".