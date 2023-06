Une vidéo montre-t-elle des milliers de soldats formés en Tchétchénie pour rejoindre l’Ukraine ?

La présence de soldats tchétchènes en Ukraine, elle, a été attestée par des vidéos et des rapports d’experts, comme ceux de l’Institute for the Study of War (ISW). Depuis février 2022 et l’invasion russe, "les forces tchétchènes ont joué plusieurs rôles et se sont déployées en unités complètes", d’après le centre de recherche britannique RUSI, et certains de leurs hommes ont été identifiés comme les auteurs de crimes à Boutcha. Mais leur nombre aux côtés de l’armée ou de milices russes comme Wagner n’est pas clair. Il pourrait même être sous-évalué.