L'usine d'Azovstal, ultime forteresse assiégée par l'armée russe à Marioupol

Le nombre de combattants ukrainiens présents sur place demeure flou. Mais Le porte-parole militaire de la "république populaire" pro-russe de Donetsk, Eduard Basurin, a rapporté un chiffre de 4 000 hommes en armes en début de semaine, selon les informations de The Guardian. Le complexe métallurgique, propriété du groupe Metinvest contrôlé par l’homme le plus riche d’Ukraine, Rinat Akhmetov, se révèle être un véritable labyrinthe à l'accès compliqué. Des tunnels, de plus de 20 kilomètres, creusés jusqu'à 30 mètres de profondeur. L'endroit parfait pour se retrancher qui a pourtant été abondamment bombardé depuis le 19 mars.