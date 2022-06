Ukraine : une usine chimique frappée à Severodonetsk, quels risques pour la santé ?

Or cet acide nitrique pourrait avoir des conséquences pour la santé des habitants des alentours. Le gouverneur Serguiï Gaïdaï les a appelés à ne pas sortir des abris antiaériens et de préparer "des masques pour le visage trempés dans une solution de soude". Selon lui, l'acide nitrique pourrait notamment provoquer des lésions aux poumons ou une perte de vision.

Un constat partagé par le spécialiste des armes chimiques, Olivier Lepick, interrogé sur LCI et visible en tête de cet article. "L'acide nitrique est un acide fort et à ce titre, il peut provoquer des graves brulures et l'inhalation des vapeurs peut entrainer des œdèmes pulmonaires qui à forte concentration, peuvent être mortels", a décrit le chercheur.