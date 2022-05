Vers une nouvelle guerre froide ? Hélène Carrère d'Encausse pointe le "changement de nature" du conflit en Ukraine

Bien que l'URSS appartienne désormais au passé, il souffle comme un vent de guerre froide. Après deux mois et demi de conflit, il n'y aucun signe de désescalade entre Kiev et Moscou, bien au contraire. Les négociations semblent au point mort et aucune sortie de conflit n'est encore prévue. Mais parmi les belligérants, un troisième protagoniste est désormais en première ligne : les États-Unis qui, alors qu'ils ne voulaient pas s'engager, paraissent de plus en plus prêts à une confrontation directe avec la Russie.