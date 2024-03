JO 2024 : y aura-t-il une trêve olympique en Ukraine ? Poutine se dit prêt à en discuter

Emmanuel Macron a semblé confirmer la semaine dernière qu'une trêve serait demandée à la Russie pendant les Jeux olympiques. Vladimir Poutine s'est dit "prêt" à en discuter, après sa réélection ce dimanche soir.

"Demandez-leur de cesser le feu pendant les Jeux olympiques, ils doivent le faire", avait suggéré une journaliste, parlant des Russes, lors d'un entretien accordé par le président français à la télévision ukrainienne, la semaine dernière. "Ce sera demandé", avait alors répondu Emmanuel Macron, comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de cet article.

Ce dimanche soir, Vladimir Poutine a été invité à réagir à cette (courte) phrase d'Emmanuel Macron, au cours de sa prise de parole après l'annonce de sa réélection à la tête de la Russie. "Je ne connais pas la déclaration du président français, mais nous sommes prêts à discuter de tout problème", a assuré le maître du Kremlin. On peut remarquer dans cet échange indirect qu'Emmanuel Macron n'a pas explicitement précisé si c'est la France qui ferait cette demande, et que Vladimir Poutine n'a pas évoqué les conditions qu'il fixerait à une telle discussion.

Trêve olympique violée par la Russie en 2022

L'ONU a en effet appelé en novembre dernier, à l'échelle planétaire, à observer une trêve olympique débutant une semaine avant les Jeux olympiques de Paris, pour s'achever une semaine après la fin des Jeux paralympiques de Paris, soit du 19 juillet au 15 septembre 2024. Le CIO considère d'ailleurs l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, comme une violation de la trêve olympique des JO d'hiver de Pékin, laquelle devait s'achever trois jours plus tard. Cette tradition héritée de l'olympisme grec n'a été réintroduite dans les Jeux modernes qu'en 1993.

Lors des Jeux de Paris, du 26 juillet au 11 août prochain, le CIO imposera aux athlètes russes et biélorusses de ne concourir que sous bannière neutre, et en ne s'alignant qu'à titre individuel, pour éviter toute démonstration de force de la délégation russe lors des épreuves par équipes. Les sportifs de ces deux pays seront par ailleurs interdits de participation à la compétition s'ils ont publiquement pris position en faveur de l'invasion russe de l'Ukraine.

La Russie juge "humiliant" et "discriminatoire" ce traitement réservé à ses ressortissants, et Vladimir Poutine réserve depuis plusieurs mois sa décision sur une participation aux JO de Paris. La Russie a jusqu'ici refusé d'observer des trêves lors de Noël et du Nouvel An prévues au calendrier grégorien, n'en déclarant unilatéralement qu'une très courte, à l'occasion du Noël orthodoxe du 6 au 7 janvier 2023.