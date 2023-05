DOCUMENT LCI - La commotion cérébrale, ce mal invisible qui frappe l'armée ukrainienne

Sur le front de Bakhmout (Donbass), où les combats sont particulièrement féroces, Dima cède au fatalisme. "Ça ne peut pas être soigné, ça ne peut pas être guéri. On ne peut qu’anesthésier les effets néfastes de la commotion cérébrale", lâche le soldat de 23 ans, déjà victime de six commotions. "Je suis à la maison, je sors juste fumer une cigarette dehors. J’ai comme une sensation très étrange. J’ai l’impression que, derrière les arbres ou les immeubles, il y a des Russes. Et qu’ils vont surgir pour me tirer dessus. C’est un traumatisme psychologique", décrit-il encore. De quoi compliquer, encore un peu plus, la tâche des troupes de Kiev face à l'envahisseur russe.