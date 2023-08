REPORTAGE - Guerre en Ukraine : les grands brûlés soignés gratuitement par des cliniques privées

Qu'ils soient volontaires dans l'armée ou simples civils, les cliniques ukrainiennes soutiennent aussi l'effort de guerre. C'est le cas de la clinique privée Choupeniouk, à Kiev. Depuis plusieurs mois, le pays a mis sur pied un programme "national de réhabilitation des personnes affectées par la guerre". Son nom ? "Neopalymi", pour "ininflammable" en ukrainien. Il permet à des victimes civiles ou militaires de la guerre de suivre gratuitement un traitement pour leurs brûlures et cicatrices graves.

Au total, 25 cliniques médicales réparties dans 15 régions d'Ukraine, ainsi qu'à Varsovie, Cracovie ou Chisinau participent à ce programme, précise le site officiel du dispositif. "Avant de faire le traitement au laser, on utilise certains médicaments qui assouplissent le tissu conjonctif rugueux (...) D'abord des injections, puis un broyage au laser, et grâce à cela (les cicatrices) deviennent plus fines, plus légères, moins rugueuses, plus douces", explique Kateryna Bezverchenko, la dermatologue de la clinique Choupeniouk.

Elle soigne, notamment, Serguiï Prychtchepa. En mars 2022, il a été grièvement brûlé dans l'explosion de sa voiture sur une mine antichar, près de Kiev, la capitale ukrainienne. En 16 mois, il a subi plusieurs greffes de peau prise sur ses jambes et plusieurs opérations de la mâchoire et d'une main. Désormais, il vient régulièrement dans la clinique de la capitale.