Guerre en Ukraine : visé par un mandat d'arrêt de la CPI, que risque Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine dans le collimateur de la CPI. La Cour pénale internationale a émis vendredi un mandat d'arrêt contre le président russe pour le crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion. La Cour a également émis un mandat d'arrêt contre Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, pour des accusations similaires. Problème : aussi légitimes soient-ils, ces mandats se heurtent à l'impuissance de l'instance.

La Russie ne reconnait en effet plus la légitimité de la CPI. Créée en 2002 pour juger des individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou actes de génocide (et depuis 2007 pour le crime d'"agression"), ce tribunal permanent basé à La Haye réunit les 123 pays ayant ratifié le Statut de Rome, son traité fondateur. Les États-Unis n'en font pas non plus partie. La Russie, elle, a même pris fin 2016 une décision hautement symbolique en retirant du traité sa signature apposée en 2000. Parmi les autres pays non-membres figurent Israël, la Chine ou la Birmanie.