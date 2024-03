Emmanuel Macron en Ukraine "dans les prochaines semaines" : pourquoi c'est compliqué

Le président français devrait se rendre en Ukraine "dans les prochaines semaines", selon l'Élysée. Emmanuel Macron avait pourtant annoncé une visite en février, puis avant la mi-mars. La ligne dure de Paris vis-à-vis de Moscou rend plus risqué un tel déplacement présidentiel.

La visite présidentielle en Ukraine était prévue en février, puis avait été reportée à une date non précisée avant la mi-mars. Ce dimanche, l'Élysée a annoncé qu'elle aurait lieu "dans les prochaines semaines", semblant retarder encore l'échéance. Très offensif depuis deux semaines à l'égard de la Russie, Emmanuel Macron a déclenché l'ire du Kremlin, l'ancien président Dmitri Medvedev, actuel n°2 du conseil de sécurité russe, allant même jusqu'à déclarer que "la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France". Les problèmes sécuritaires posés par un déplacement à Kiev sont donc examinés de près par la présidence et les services français.

Le risque d'une provocation russe

La visite prévue les 13 et 14 février avait été annulée in extremis. Le président français devait se rendre à Odessa puis à Kiev, emmenant notamment avec lui une délégation du Medef. Ce n'est que trois jours avant l'embarquement que les participants ont appris l'annulation du déplacement en Ukraine. C'est à Odessa, justement, que se trouvait le Premier ministre grec en compagnie de Volodymyr Zelensky, le 6 mars dernier, lorsque des frappes russes ont frappé la ville.

Ingérences russes

La sécurité d'un déplacement présidentiel dans le contexte actuel semble être la préoccupation majeure de l'Élysée. Une note des services de renseignement français la semaine dernière, rapportée par le journaliste spécialisé François Clémenceau, fait état d'une augmentation des menaces russes, qu'elles relèvent de l'ordre militaire ou de l'ingérence politique. La DGSI insiste notamment sur l'objectif des réseaux russes de "polariser le débat national" français, en vue du scrutin européen et des Jeux olympiques.

En plaidant pour laisser ouverte la possibilité d'envoyer des troupes européennes sur le théâtre de guerre, en clôture d'une réunion internationale de soutien à l'Ukraine à Paris le 26 février dernier, Emmanuel Macron a pris la tête du courant le plus ferme à l'égard du Kremlin, parmi les dirigeants occidentaux. Même si le président français avait souligné qu'une telle option ne faisait pas l'objet d'un "consensus", elle avait déclenché une levée de boucliers dans la classe politique française, et une distanciation de la majorité des chefs d'État européens.

Le Kremlin avait quant à lui répondu dans un style menaçant : "Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'Occident d'envoyer des troupes au sol", avait déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, qui jugeait "inéluctable" un conflit direct dans un tel cas de figure. Une visite d'Emmanuel Macron en compagnie d'autres chefs d'État européens, comme c'est actuellement envisagé, serait une occasion pour l'armée russe de démontrer qu'elle est le maître du jeu en Ukraine. Et les services français feront tout pour éviter une mésaventure comme celle vécue par le Premier ministre grec à Odessa, qui n'avait pas même eu le temps de gagner un abri lors des frappes russes sur la ville.