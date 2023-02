Visite surprise de Joe Biden à Kiev, armes chinoises... Le point sur la situation en Ukraine

L'appel de Pékin... La Chine, "très inquiète" du conflit qui "s'intensifie et devient même hors de contrôle", appelle à "promouvoir le dialogue", a déclaré ce mardi matin le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. "Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix [...] et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune."

...Qui assure ne pas vouloir fournir d'armes à la Russie. La veille, le gouvernement chinois avait nié envisager de fournir des armes à Moscou, comme l'avaient indiqué les États-Unis. "Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Ce sont les États-Unis et non la Chine qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille."

La Russie avance à proximité de Bakhmout. Moscou a affirmé lundi avoir "complètement" pris le contrôle d'une localité située à proximité immédiate de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine dont les forces russes s'efforcent de s'emparer depuis plusieurs mois. "Les volontaires de détachements d'assaut, avec la coopération d'unités aéroportées et l'appui d'unités d'artillerie [...] ont complètement libéré la localité de Paraskoviïvka", a déclaré le ministère russe de la Défense. Ce village se trouve à l'entrée nord de Bakhmout, à la jonction de deux routes importantes.