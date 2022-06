Guerre en Ukraine : Poutine a fait une "erreur historique et fondamentale", fustige Macron

Ne pas se tromper d'ennemi. Au cours d'une longue interview à la presse régionale, Emmanuel Macron a sévèrement critiqué son homologue russe, Vladimir Poutine. "Je pense, et je lui ai dit, qu'il a fait une erreur historique et fondamentale pour son peuple, pour lui-même et pour l'Histoire", a-t-il lancé, au 100ème jour du conflit en Ukraine. "Je pense qu'il s'est isolé. S'enfermer dans l'isolement est une chose, savoir en sortir est un chemin difficile", a-t-il encore tancé. Pour autant, le président français appelle à ne "pas humilier la Russie", qui "n'en demeure pas moins un grand peuple". Cela permettra que "le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques", estime-t-il.