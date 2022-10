Poutine accuse Kiev de "terrorisme", reconnexion à Zaporijia… Le point sur la situation en Ukraine

Zelinsky répond à Poutine. Le président ukrainien a par la suite qualifié les militaires russes de "terroristes", après des frappes sur des immeubles d'habitation de Zaporijia, qui ont fait entre 12 et 17 morts selon les bilans. Ces tirs ont eu lieu trois jours après de précédents bombardements qui y avaient déjà fait 17 morts. Un dernier bilan de l'administration régionale de Zaporijia faisait état dimanche de 13 morts et 60 blessés, dont des femmes et des enfants.

Reconnexion de Zaporijia. La plus grande centrale nucléaire d'Europe a été reconnectée au réseau électrique ce dimanche. "Notre équipe à Zaporijia confirme que la ligne d'alimentation extérieure perdue hier (samedi) a été rétablie et que (la centrale) est reconnectée au réseau — un soulagement temporaire face à une situation toujours intenable", a écrit le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur son compte Twitter. "Nous avons besoin désormais d'une zone de protection" autour de la centrale, a-t-il réclamé.

Nomination de Sergueï Sourovikine. Signe du mécontentement en haut lieu sur la conduite des opérations, Moscou a annoncé samedi avoir nommé un nouvel homme à la tête de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, le général Sergueï Sourovikine, 55 ans.