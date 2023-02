Poutine s'en prend à l'Otan, manœuvres en Pologne... Le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine est entrée dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes vendredi. Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150.000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales. Le conflit sera dans la ligne de mire du Conseil des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies (ONU), ce lundi.