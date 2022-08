Poutine accuse Washington de faire traîner le conflit ukrainien et chercher à "déstabiliser" le monde

Les tensions montent d'un cran. Ce mardi 16 août, Vladimir Poutine a accusé Washington de faire traîner le conflit ukrainien à cause de ses livraisons d'armes et de "chercher à déstabiliser" le monde après la récente visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Il a prononcé ces mots lors de la Conférence internationale sur la sécurité à Koubinka, dans la région de Moscou.

"La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit. Et ils agissent de la même manière en cultivant la possibilité d'un conflit en Asie, en Afrique, en Amérique latine", a déclaré le président russe. "L'aventure américaine à l'égard de Taïwan, ce n'est pas simplement un voyage d'une politicienne irresponsable, mais une partie d'une stratégie intentionnelle consciente visant à déstabiliser et rendre chaotique la situation dans la région et dans le monde", a-t-il ajouté.

Selon lui, ces manœuvres américaines - les visites de Nancy Pelosi puis de la délégation américaine -, sont une "démonstration insolente de leur manque de respect envers la souveraineté des autres pays et leurs obligations internationales", a poursuivi Vladimir Poutine, en fustigeant une "provocation soigneusement préparée".