Poutine appelle à éloigner des zones "dangereuses" les civils de la région annexée de Kherson

Mardi dernier, les autorités d'occupation russes sur ce territoire avaient annoncé avoir commencé à déplacer "jusqu'à 70.000 personnes", en attente sur la rive gauche du fleuve Dniepr. La semaine précédente, ces mêmes forces avaient déjà indiqué que 70.000 civils avaient quitté leurs habitations situées à l'ouest sur la rive droite du fleuve et plus proches de la ligne de front. "Les ingénieurs militaires transportent quotidiennement jusqu'à 1200 véhicules civils, camions et voitures, ainsi que plus de 5000 civils vers la rive gauche du fleuve Dniepr", a souligné vendredi le ministère russe de la Défense, sur Telegram.