Ukraine : Poutine assume les frappes contre les infrastructures énergétiques et accuse Kiev d'avoir "commencé"

Il a aussi reproché à l'Ukraine d'avoir "fait sauter les lignes électriques de la centrale nucléaire de Koursk", une région russe frontalière de l'Ukraine, et de "ne pas approvisionner en eau" le bastion séparatiste prorusse de Donetsk dans l'est du pays. "Ne pas approvisionner en eau une ville d'un million d'habitants est un acte de génocide", a-t-il poursuivi, accusant au passage les Occidentaux de fermer les yeux sur ces actions présumées des responsables ukrainiens. "Personne n'en a parlé nulle part. Le silence le plus complet", a-t-il lancé.

"De notre côté, dès que nous nous mettons à faire quelque chose en réponse, le bruit, la clameur, le crépitement se répandent dans tout l'univers", a ironisé Vladimir Poutine. "Cela nous ne gênera pas pour remplir nos missions de combat", a-t-il ajouté. Début novembre, le conseiller à la présidence ukrainienne, Mykhailo Podolyak, accusait pour sa part les forces russes d'"essayer de commettre un 'génocide énergétique" en Ukraine.