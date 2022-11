Vladimir Poutine assure "partager la douleur des mères de soldats russes

"Je veux que vous sachiez que moi, personnellement, tous les dirigeants du pays, nous partageons cette douleur. Nous savons que rien ne peut remplacer la perte d'un fils", a déclaré le chef du Kremlin. Tout en ajoutant, renvoyant aux accusations de mauvais traitements de la part de Russes mobilisés, via les réseaux sociaux : "La vie est plus compliquée que ce qu'on voit à la télé ou sur Internet (...), il y a beaucoup de mensonges". Au tout début de la mobilisation partielle, annoncée mi-septembre, de nombreuses vidéos ont circulé pour montrer la désillusion, voire le désespoir, chez ces jeunes hommes, appelés à combattre. Et dès septembre, des mères ont pris la parole publiquement, refusant de "donner" leur fils.

Depuis, ces femmes continuent de prendre à partie Vladimir Poutine, l’enjoignant de tenir ses promesses : après avoir appelé à se mobiliser, le président russe avait assuré que les centaines de milliers d'enrôlés seraient bien entrainés, bien équipés et ne seraient pas envoyés en première ligne. Depuis, les images et vidéos du front partagées sur Internet (séquence visible ici sur Twitter par exemple) n’ont pas rassuré la population russe, montrant une réalité loin du discours du Kremlin.