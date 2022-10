"Vladimir Poutine est la quintessence de l'homo sovieticus", selon la journaliste Anne Nivat

Près de huit mois de guerre, des pertes humaines et matérielles probablement bien plus importantes que déclarées, une résistance ukrainienne plus forte qu'imaginée... l'attaque que la Russie mène en Ukraine ne semble pas se passer comme prévu et pourtant, Vladimir Poutine continue d'entrainer son pays dans la guerre, encore et toujours. Pour Anne Nivat, il ne poursuit qu'un seul but, "la victoire". "Il a commencé cette guerre pour la gagner", estime la journaliste, spécialiste de la Russie, ce mardi 18 octobre sur le plateau de LCI.