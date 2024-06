Le président russe Vladimir Poutine a indiqué vendredi 14 juin qu’il négociera avec l’Ukraine, en cas de retrait des forces ukrainiennes des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia. Autre condition : Kiev doit clairement abandonner son projet d'adhésion à l'Otan.

Deux revendications. Telles sont les conditions fixées par Vladimir Poutine vendredi en échange de négociations avec l'Ukraine. "Dès que Kiev (...) commencera le retrait effectif des troupes (des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia), et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'Otan, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations", a affirmé Vladimir Poutine face aux cadres du ministère russe des Affaires étrangères.

Le sommet pour la paix en Ukraine dénigré

Ces conditions constituent de facto une demande de reddition de l'Ukraine. Vladimir Poutine a proclamé en septembre 2022 l'annexion des quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine, en plus de celle de la Crimée en 2014. Il a précisé que l'Ukraine devait remettre à la Russie tous ces territoires, alors même que Moscou ne les occupe que partiellement. Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne a quant à lui martelé que les revendications russes se "heurtent au bon sens" et constituent "une offense au droit international".

Une offre de négociations qui n'est "pas de bonne foi", a affirmé de son côté le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à Bruxelles. Vladimir Poutine ne peut pas "dicter" à Kiev les conditions d'une paix future, a quant à lui déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Vladimir Poutine a également dénigré le sommet pour la paix, dont la Russie a été exclu, prévu en Suisse les 15 et 16 juin à l'initiative de l'Ukraine. Le dictateur russe y voit un "stratagème pour détourner l'attention de tout le monde" des vrais responsables du conflit qui sont, selon lui, les Occidentaux et les autorités de Kiev. "À cet égard, je veux souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et à la sécurité de l'Europe en général", a insisté le président russe.

Vladimir Poutine a également dénoncé la décision jeudi du G7 de garantir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine avec les futurs intérêts des actifs russes gelés depuis le début de l'offensive russe. "Les pays occidentaux ont gelé une partie des actifs russes et des réserves en devises. Et désormais, ils réfléchissent à une base juridique pour se les approprier définitivement", a-t-il déclaré, "même si on enjolive les choses, le vol ça reste du vol et ça ne restera pas impuni".