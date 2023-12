Russie : Poutine inaugure deux nouveaux sous-marins nucléaires

En déplacement dans le nord-ouest de la Russie, Vladimir Poutine a inauguré lundi deux nouveaux sous-marins nucléaires. Selon le président russe, huit autres appareils du même type sont actuellement en cours de construction dans les chantiers navals.

La Russie renforce sa flotte. Lors d'un déplacement à Severodvinsk, près d'Arkhangelsk, dans le nord-ouest du pays, Vladimir Poutine a inauguré lundi deux nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire. Après six ans de travaux, le "Krasnoïarsk" et l'"Empereur Alexandre III", des submersibles de quatrième génération, vont renforcer la flotte du Pacifique, basée en Extrême-Orient. "Ces redoutables porte-missiles, sans équivalent dans leur catégorie, entrent en service au sein de notre marine", s'est sobrement félicité le président russe au cours d'une cérémonie de lever de drapeau prévue pour l'occasion.

Vladimir Poutine visite l'un des nouveaux sous-marins. - Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP

La mise en service de ces deux bâtiments n'est que le début d'un programme plus large de renforcement et de modernisation de la marine de Moscou. Vladimir Poutine a ainsi promis d'accroitre la présence navale russe "dans l'Arctique, l'Extrême-Orient, la mer Noire, la mer Baltique et la mer Caspienne". "Le travail visant à consolider la puissance maritime de la Russie se poursuivra sans aucun doute", a-t-il ajouté. Parmi les chantiers en cours figurent huit autres sous-marins nucléaires de diverses classes, produits un peu partout en Russie, a détaillé le chef d'État.

Depuis le début de l'offensive en Ukraine, et en réaction aux revers militaires que les forces russes y ont essuyés en 2022, la Russie a entamé un renforcement de son armée. Et ce, malgré les multiples sanctions occidentales liées au conflit. Dans cette optique, le Parlement a entériné, en octobre dernier, une envolée des dépenses militaires.