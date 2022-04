Vladimir Poutine jugé devant la CPI ? "On doit tout faire pour", souhaite Roberta Metsola sur LCI

Dans un entretien exclusif à LCI, la présidente du Parlement européen réclame que Vladimir Poutine puisse être arrêté et jugé.

Roberta Metsola estime que "tout doit être fait pour cela". Elle estime par ailleurs que des sanctions contre les propres filles de Vladimir Poutine "ne sont pas à exclure", et juge "non seulement nécessaire, mais urgent de voter de nouveaux budgets pour livrer des armes à l'Ukraine."

Interrogée sur la possibilité d'une arrestation et d'un jugement de Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale à La Haye, la politicienne maltaise déclare : "Pour moi, on doit tout faire pour que ce soit possible. Pour qui prend de telles décisions dans l'Europe d'aujourd'hui, il doit être responsable pour cet acte criminel contre un peuple. On a pensé que les sanctions seraient suffisantes pour une désescalade, mais on voit que les attaques vont revenir ainsi que les combats pour tuer l'esprit d'un peuple aussi courageux que l'Ukraine."