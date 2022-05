Guerre en Ukraine : le Kremlin se retranche dans "un monde parallèle et virtuel", selon Sergueï Jirnov

Un dirigeant esseulé, paranoïaque, ultra-protégé et déconnecté du terrain de la guerre : c'est le portrait de Vladimir Poutine qu'a brossé sur LCI lundi Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB. Dans son livre L'Engrenage, dans lequel il décrypte la guerre en Ukraine, qui paraît cette semaine aux éditions Albin Michel, il décrit le chef de l'État russe comme "très isolé, entouré de personnes qui n'osent pas dire la vérité". En obtenant une information filtrée, voire complètement détournée, le chef du Kremlin"s'est mis lui-même dans un piège", a-t-il assuré dans l'Interview Politique.

L'ex-agent est revenu notamment sur les propos du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, qui a assuré dimanche dans un entretien sur TF1 et LCI que la France "joue un rôle actif en Ukraine et alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme". "On sait comment les Russes frappent et tuent les civils. Après, Lavrov va dire : 'non, c'est une guerre de précision, on ne tape que les cibles militaires et les néonazis'. C'est fatiguant, mais symptomatique. Ils sont dans un monde parallèle et virtuel, qu'ils se sont construits entre eux au Kremlin", a-t-il jugé.