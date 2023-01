Ukraine : Poutine pose ses conditions avant d'éventuelles négociations de paix

Lors de sa traditionnelle allocution vidéo de soirée, Volodymyr Zelensky a, lui aussi, posé les bases d'une éventuelle discussion. "Nous discutons de notre initiative – notre formule de paix – avec tous les dirigeants [du monde]", a-t-il dit en énonçant les conditions suivantes : "Tous les éléments de sécurité, notre intégrité territoriale, le retrait complet des troupes russes du territoire de l’Ukraine et la pleine garantie de justice, c’est-à-dire la punition de tous les coupables de cette agression et des crimes contre l’Ukraine et les Ukrainiens, ainsi que l’indemnisation de tous les dommages causés à l’Ukraine au détriment des avoirs de l’État terroriste."