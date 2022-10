Poutine se félicite, Musk ne veut plus payer, frappe sur le sol russe... Le point sur la situation en Ukraine

Un satisfecit. Ce samedi 15 octobre s'ouvre le 234ᵉ jour de guerre en Ukraine, un conflit où tout se passe comme prévu, si l'on en croit le président russe Vladimir Poutine. Vendredi, le chef du Kremlin a indiqué que son armée agissait "comme il [fallait]" depuis le 24 février dernier. Et ce, alors que ses soldats subissent de sérieux revers depuis le lancement d'une contre-offensive ukrainienne depuis le début du mois de septembre.

"Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, les conditions auraient juste été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut", a répondu le président russe à un journaliste qui lui demandait s'il avait des regrets, en marge d'un sommet au Kazakhstan.

Par ailleurs, Vladimir Poutine s'est satisfait ce vendredi des nombreuses frappes réalisées par son armée sur une kyrielle d'infrastructures ukrainiennes, en début de semaine. Selon lui, de nouveaux bombardements d'ampleur sur les villes d'Ukraine ne sont pas nécessaires, "pour l'instant". Ceux-ci avaient eu lieu en réponse à l'explosion qui a touché le pont de Crimée, le 8 octobre. Il a également assuré que la Russie n'avait "pas pour objectif de détruire l'Ukraine".