Mandat d'arrêt de la CPI : Vladimir Poutine sera-t-il jugé un jour ?

La CPI a délivré ce vendredi deux mandats d'arrêt internationaux, faisant suite à une demande de son procureur Karim Khan, visant à la fois Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant. Les mandats sont motivés par "les crimes de guerre présumés de la déportation d'enfants des territoires ukrainiens occupés vers la Fédération de Russie" depuis le début de l'invasion. Théoriquement, le président russe est donc passible d'une arrestation s'il se rend dans l'un des 123 pays parties au Statut de Rome, texte fondateur de la cour.

Mais dans les faits, même s'il décidait de voyager dans un pays signataire, Vladimir Poutine ne serait pas forcément arrêté. La CPI ne dispose pas de sa propre force de police, et ce sont les États qui doivent garantir l'exécution d'un mandat d'arrêt. La Russie n'a pas ratifié le Statut de Rome, fondateur de la CPI, et en a même fait retirer sa signature initiale. Ce n'est ainsi pas dans son propre pays que le président russe risque une application du mandat - le Kremlin s'est d'ailleurs empressé de le juger "nul et non avenu".