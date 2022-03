Vladimir Poutine souhaite un redéploiement militaire pour renforcer ses frontières avec l'Otan

Parmi les pays membres de l'Otan, la Pologne et les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ont des frontières communes avec la Russie et sont donc directement concernés par un éventuel redéploiement russe. L'Ukraine, où ont pénétré plus de 150.000 soldats russes, est pour sa part frontalière de plusieurs autres pays de l'Alliance atlantique : la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.