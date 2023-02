Guerre en Ukraine : voici ce que propose la Chine dans son "plan de paix"

Dans le document dévoilé vendredi, Pékin prend clairement position contre tout recours à l'arme nucléaire, alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace. "L'arme nucléaire ne doit pas être utilisée et il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire. Il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire", stipule le document.

La Chine demande par ailleurs aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils. "Les parties (impliquées) dans le conflit doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, éviter d'attaquer des civils ou des bâtiments civils", souligne le ministère.

Le document plaide aussi pour un règlement de la crise humanitaire. "Toute mesure en faveur de l’apaisement de la crise humanitaire doit être encouragée et soutenue", peut-on lire. Et de poursuivre : "Les opérations humanitaires doivent se conformer aux principes de neutralité et d’impartialité et les questions humanitaires ne doivent pas être politisées."

Parmi les douze points qu'il détaille, le gouvernement appelle en outre à préserver la sécurité des centrales nucléaires. "La Chine s’oppose aux attaques armées contre les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires pacifiques, et appelle les différentes parties à observer le droit international, y compris la Convention sur la sûreté nucléaire, et à prévenir résolument les accidents nucléaires d’origine humaine", est-il écrit.