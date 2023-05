Volodymyr Zelensky à Paris, combats près de Bakhmout... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Depuis Paris, Volodymyr Zelensky obtient des chars... La France va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des "dizaines" de véhicules blindés et chars légers, ont annoncé Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, à l'issue d'un dîner dimanche soir à Paris. La France concentre aussi ses "efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine", souligne la déclaration commune.

... Et appelle à de nouvelles sanctions avec Emmanuel Macron. Les deux présidents ont profité de leur rencontre à l'Élysée pour appeler à accroître la pression sur la Russie par de "nouvelles sanctions". "L'Ukraine et la France s'accordent sur la nécessité d'accroître nos pressions collectives sur la Russie par de nouvelles sanctions afin d'affaiblir la capacité de ce pays à poursuivre sa guerre d'agression illégale", ont-ils déclaré.