Guerre en Ukraine : Zelensky annonce le début de l'offensive russe dans l'est du pays

Quelques minutes plus tôt, les autorités locales avaient donné une information similaire. "C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines", avait ainsi déclaré Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk. "Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques", a-t-il précisé.