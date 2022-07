Ukraine : Zelensky assure "ne pas être malade" et accuse les Russes de diffuser des infox

Non, le président ukrainien n'est pas malade. Dans une vidéo postée sur Instagram, jeudi 21 juillet, Volodymyr Zelensky a fait taire les rumeurs selon lesquelles il n'aurait plus le contrôle de son pays en raison de son état de santé. "Fake news (fausses nouvelles, en français)", rétorque le chef d'État de 44 ans et visiblement en pleine forme dans sa courte apparition.

"Aujourd'hui, la Russie a lancé de fausses nouvelles selon lesquelles (...) Zelensky est à l'hôpital, ou plutôt en soins intensifs en raison d'un grave problème de santé", explique le chef d'État dans son bureau. Et d'ajouter : "Je ne me suis jamais senti aussi fort que maintenant."