Guerre en Ukraine : la contre-offensive est sur le point de "s'accélérer", assure Zelensky

Il faut dire que la progression de la contre-offensive est "la question que tout le monde se pose", pour reprendre l'expression de Chrystia Freeland, la vice-Première ministre du Canada. Devant le public du forum sur la sécurité d'Aspen, auquel il participait en visioconférence, Volodymyr Zelensky a donc voulu revenir sur les raisons d'un tel ralentissement. Selon lui, les efforts des forces armées ukrainiennes ont été déployés trop tard. Ou du moins, plus tard qu'il ne l'espérait, en raison du manque de munitions, d'armements et de brigades correctement entraînées. Résultat, ce délai a permis à la Russie de consolider sa ligne de défense, de la renforcer, érigeant 800 km de fortifications, et de poser des mines entre elle et son voisin. Une situation qui a ralenti les forces de Kiev.

"Mais la dynamique du front est sur le point de changer", affirme désormais le chef de guerre, selon les propos retranscrits par le Financial Times. Il indique qu'à ce jour, son armée "a déjà franchi certaines zones minées". "Nous approchons d'un moment où les actions pertinentes vont pouvoir s'accélérer."