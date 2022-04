Ukraine : Zelensky dénonce un "génocide", sanctions de l'Occident, 4 millions de réfugiés... Le point sur la situation

L’Occident promet davantage de sanctions. Des États-Unis à l’Europe, en passant par le Japon, la communauté internationale a unanimement condamné les massacres observés dans la ville de Boutcha, récemment libérée par les forces ukrainiennes. Chez les occidentaux, de nombreuses nations ont annoncé ce lundi leur volonté de durcir les sanctions à l’encontre de la Russie.

Alors que la France et l’Allemagne ont confirmé l’expulsion de plusieurs dizaines de diplomates russes de leurs territoires, Emmanuel Macron s'est dit "favorable" à de nouvelles sanctions, notamment "sur le pétrole et le charbon". L’UE, de son côté, a annoncé dans un communiqué discuter "en urgence" de nouvelles sanctions. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pour leur part réclamé lundi la "suspension" de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, espérant provoquer un vote ce jeudi.

Le président espagnol, Pedro Sánchez, évoque pour sa part un possible "génocide" et s’est engagé à ce que "ces crimes de guerre ne restent pas impunis et puissent comparaître devant les tribunaux, dans ce cas précis devant la Cour pénale internationale". Le Premier ministre polonais a aussi appelé à créer une commission d'enquête internationale sur "le génocide" commis, selon lui, par l'armée russe dans des villes ukrainiennes.