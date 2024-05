Un ancien sénateur français connu pour ses positions pro-russes assure qu'en Ukraine, la confiance de la population en Volodymyr Zelensky a chuté. Seuls 17% des Ukrainiens le soutiendraient aujourd'hui. Il s'agit d'une présentation trompeuse d'un récent sondage, le dirigeant rassemblant encore quelque 59% d'opinions positives.

Officiellement, le mandat de Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine a expiré depuis le 20 mai. En théorie seulement, puisqu'il reste aux commandes du pays en raison de l'instauration de la loi martiale. Après plus de 800 jours de guerre, le dirigeant serait aujourd'hui dans une position inconfortable : c'est en tout cas ce que prétend l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo. Ce dernier évoque un Zelensky "complètement paumé", qui serait convaincu "qu’il a perdu la guerre". Un homme "rejeté par les Ukrainiens", ne disposant désormais plus que du soutien de "17%" de ses concitoyens. Attention toutefois à ces affirmations, si l'ancien élu s'appuie sur les résultats d'un sondage fiable, il les présente d'une manière totalement trompeuse.

59% des sondés lui témoignent leur confiance

Isolé, le président ukrainien ? Pour l'assurer, l'ex-parlementaire fait référence sans le nommer à une enquête d'opinion dévoilée début avril par début avril par le centre de réflexion Razumkov, basé à Kiev. Celui-ci a interrogé 2020 personnes, afin d'analyser leur "évaluation de la situation du pays", leur "confiance dans les institutions sociales", mais aussi leur "croyance en la victoire".

Une liste de personnalités et d'institutions a notamment été mise en avant, les sondés devant chaque fois exprimer leur degré de confiance. C'est dans ce cadre que l'on retrouve les 17% évoqués par Yves Pozzo di Borgo (17,3%, pour être précis). Un chiffre qui correspond à la part d'Ukrainiens qui déclarent faire "entièrement" confiance à leur président dans le contexte actuel. En revanche, il est tout à fait faux d'en conclure que les autres répondants se montrent sceptiques ou opposés vis-à-vis de l'action de Volodymyr Zelensky. Outre les 9,1% qui "ne se prononcent pas", on retrouve en effet 41,3% des sondés qui déclarent faire "plutôt confiance" au chef de l'État ukrainien. Au total, nous observons donc quelque 58,6% d'opinions positives, et 9,1% de personnes "neutres".

Les Ukrainiens qui déclarent n'avoir "pas du tout confiance" dans le président Zelensky sont 11,7%, tandis que ceux qui n'ont "plutôt pas confiance" en lui représentent 20,6% des opinions exprimées. Des appréciations négatives qui correspondent à un peu moins d'un tiers des réponses.

Ces résultats ne traduisent ainsi pas du tout un rejet massif, comme cherche à le faire croire Yves Pozzo di Borgo. Des déclarations trompeuses, qui s'inscrivent dans la ligne globale de ses prises de position depuis le début du conflit en Ukraine. L'ancien sénateur est en effet régulièrement présenté comme l'un des "relais de la propagande pro-russe en France", se montrant très critique vis-à-vis de l'Ukraine et de ses dirigeants.

Si Volodymyr Zelensky n'apparaît pas aujourd'hui désavoué par sa population, il faut toutefois constater que la confiance dont il bénéficiait s'est érodée. Depuis l’automne dernier et une contre-offensive ratée, "les critiques contre le président [...] ont repris, et sa cote de popularité, avec celle d’autres institutions de l’État, a commencé à baisser progressivement", a observé dans les colonnes du Monde l'analyste politique Volodymyr Fessenko, par ailleurs directeur du centre de réflexion Center for Political Studies "Penta". Le spécialiste estime qu'aujourd'hui, "il y a moins d’émotion, et une attitude plus rationnelle à son égard en tant que chef d’État". Dans ce contexte, "les gens voient ses faiblesses et ses défauts, mais ils reconnaissent qu’il s’acquitte de ses fonctions de président avec dignité et responsabilité".

