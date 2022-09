Zelensky "ne croit pas" aux menaces nucléaires de Poutine, Washington les "prend au sérieux"

"Je ne crois pas que ces armes seront utilisées. Je ne crois pas que le monde laissera faire", a déclaré le président ukrainien dans une interview à la chaîne allemande Bild TV. "Demain, Poutine pourra dire : 'nous voulons une partie de la Pologne en plus de l'Ukraine, sinon nous utiliserons des armes nucléaires'", a poursuivi Volodymyr Zelensky. "Nous ne pouvons pas accepter ce genre de compromissions." Et d'assurer que son pays "poursuivra l'offensive", se disant certains de "libérer (nos) territoires", ce que Kiev a commencé à faire ces derniers jours par une riposte dans l'Est du pays.

Quant à la "mobilisation partielle" lancée par le Kremlin, qui s'appuiera sur 300.000 réservistes, Vladimir Poutine "veut noyer l'Ukraine dans le sang, y compris celui de ses propres soldats", a ajouté le chef d'État. Fragilisée par des défections, l'armée russe comprend "des cadets, des garçons qui ne pouvaient pas se battre", a assuré le dirigeant ukrainien.