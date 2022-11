Zelensky nuance ses accusations sur le missile en Pologne : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé"

"Quelle que soit la conclusion de l'enquête, nous savons déjà la partie qui porte la responsabilité ultime pour cet incident tragique: la Russie", a ainsi déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken, depuis Bangkok, avant un sommet de dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec). "Ce que nous voyons chaque jour aujourd'hui, c'est que la Russie fait pleuvoir des missiles sur l'Ukraine, cherchant à détruire ses infrastructures critiques, ciblant la capacité qu'a l'Ukraine pour garder les lumières allumées, maintenir le chauffage et permettre au pays de vivre et d'aller de l'avant", a déclaré le chef de la diplomatie américaine. "L'Ukraine a le droit de se défendre et nous sommes engagés à soutenir l'Ukraine", a-t-il encore insisté.