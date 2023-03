Zelensky promet une victoire militaire, la sûreté nucléaire "précaire" à Zaporijia... Le point sur la situation en Ukraine

"La Russie perdra cette guerre", prédit Volodymyr Zelensky. Au lendemain d'un appel à la paix lancé sans convaincre depuis Moscou par le chef de l'État chinois, Xi Jinping, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu, mercredi 22 mars, près de Bakhmout, épicentre du front et symbole de la résistance ukrainienne dans l'est du pays, où il a promis une victoire militaire sur la Russie "terroriste". "Nous répondrons de façon certaine (...) à toutes les attaques contre nos villes", a-t-il déclaré dans un message vidéo. "Ici, dans le Donbass, dans la région de Kharkiv, partout où le Mal russe est venu, il apparaît évident que cet État terroriste ne peut être stoppé autrement que par notre victoire. (...) La Russie perdra cette guerre."

L'Ukraine confrontée à une nouvelle "nuit de terreur russe". Huit personnes ont été tuées dans une attaque de drones russe ayant touché un lycée professionnel Rjychtchiv, à environ 80 kilomètres au sud de Kiev, durant la nuit du mardi 22 au mercredi 23 mars. "Plus de vingt drones meurtriers iraniens" lancés contre l'Ukraine, "ainsi que des missiles, de nombreux bombardements. Tout cela, c'est juste la dernière nuit de terreur russe", a dénoncé sur Twitter Volodymyr Zelensky, condamnant des "frappes criminelles". Dans une autre frappe, au moins une personne a été tuée et 34 autres blessées, dont trois enfants, selon les secours, lorsque "deux missiles russes" se sont abattus sur un immeuble d'habitation à Zaporijia, dans le centre-est du pays. Le président ukrainien a accusé Moscou de "bombarder la ville avec une sauvagerie bestiale".

Inquiétude maximale autour de Zaporijia. La sûreté nucléaire de la centrale de Zaporijia se trouve dans un "état précaire", a mis en garde le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. Selon l'organisation, la "dernière ligne électrique de secours", endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle lui permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, en refroidissant notamment ses réacteurs. La centrale dépend depuis trois semaines de l'électricité fournie par une seule ligne externe principale de 750 kV, et "tout dommage (sur cette ligne) entraînera la perte totale de toute l'alimentation hors site de la centrale". "J'appelle une fois de plus toutes les parties à s'engager à garantir la sûreté nucléaire et la protection de la sécurité de la centrale", a ajouté le patron de l'AIEA.