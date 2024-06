Des internautes pro-russes assurent que Volodymyr Zelensky serait le nouveau propriétaire d'un casino à Chypre. La rumeur, née sur un blog considéré comme un site de désinformation en Turquie, ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Ces informations ont été démenties tant par les autorités chypriotes que par la société propriétaire de l'hôtel.

L'argent est le nerf de la guerre. Et Volodymyr Zelensky détournerait celui envoyé par l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'affirme une rumeur qui circule activement depuis le 4 juin. Selon une internaute que nous avons identifiée comme un relai de la propagande russe en France, le président ukrainien aurait utilisé l'argent envoyé par l'Occident "pour s'offrir un casino à Chypre pour 176 millions d'euros". Vidéo à l'appui, elle assure que le Vuni Palace aurait été racheté par une entreprise liée par le passé au chef de l'État. Nous avons voulu vérifier.

Des "preuves" créées de toute pièce

La vidéo utilisée par les internautes est systématiquement la même. Elle commence par montrer un site, présenté comme celui de ce casino, sur lequel apparait le nom de la société "Film Heritage Inc". Une voix off rappelle ensuite que cette société appartient à Volodymyr Zelensky, "ce qui a été découvert dans les Pandora Papers en 2021". "L'achat a été finalisé début mai 2024", poursuit le narrateur, sans amener d'autres preuves que des photos du lieu. Un clip dont nous avons retrouvé la première version en français. Il provient du canal Telegram Kompromat. Référencé comme une source de désinformation, son animateur est un ancien employé des médias russes RT et Sputnik. Dans sa publication qui remonte au 4 juin, l'auteur cite en source "les médias turcs", sans donner plus de précisions.

D'après nos recherches, cette information est effectivement apparue dans un média turc, OdaTV, le 1er juin. Mais l'article est désormais supprimé et ses auteurs refusent de répondre aux journalistes. Et pour cause, les éléments factuels apportés par le site ont été créés de toute pièce.

Oui, comme le montre la vidéo, Film Heritage Inc. est bien une société liée au président ukrainien. Dans une enquête menée en 2021 par un consortium de journalistes, elle a été identifiée comme appartenant à Volodymyr Zelensky et son épouse. Sauf qu'elle n'a aucun lien avec ce casino chypriote. Si le nom de l'entreprise est bien visible dans la vidéo sur le site "casinohotelvunipalace.com", cette page ne correspond pas au site officiel de l'établissement de luxe : certaines rubriques ne fonctionnent pas, elle ne propose aucun contenu en turc et surtout, le nom de domaine a été enregistré le 29 mai, quelques jours avant que la rumeur n'apparaisse. Le site authentique du palace est en réalité "vunipalacehotel.com", qui ne fait quant à lui aucune mention à l'entreprise liée à la famille Zelensky. Et, contrairement à ce qu'affirme la vidéo trompeuse, il propose bien des réservations.

Ce site d'un hôtel de luxe à Chypre a été créé de toute pièce le 29 mai 2024 - Les Vérificateurs

Preuve que cette rumeur a été montée de toute pièce, la totalité des personnes visées ont démenti l'information. Dans le quotidien national Cyprus Mail, la société the Oscar Group of Companies, propriétaire de l'établissement, assure qu'elle est toujours le seul actionnaire. Nikos Christodoulidis, le président de l'île, a quant à lui indiqué que les "autorités de la République de Chypre ont enquêté sur l'affaire" sans que "rien de tel n'émerge". Du côté de Kiev, on dénonce une "fausse information". Sur son site, l'ambassade d'Ukraine a qualifié cette rumeur de "mensonge de plus visant à discréditer l'Ukraine et ses dirigeants aux yeux de la communauté internationale".

Dans le passé, plusieurs campagnes ont en effet déjà visé à décrédibiliser Volodymyr Zelensky. Il a notamment été accusé à tort d'avoir obtenu des villas ou même d'avoir demandé à devenir citoyen américain pour profiter de l'été éternel sur les plages de Floride.

