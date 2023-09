Zelensky sur le front, attaque de drones, accord céréalier… Le point sur la situation en Ukraine

Démission. Au lendemain de l'annonce de son remplacement par Volodymyr Zelensky, le ministre de la Défense ukrainien Oleksiï Reznikov a officiellement remis sa démission au Parlement. Il doit être remplacé par Roustem Oumerov, un homme au CV impressionnant et mobilisé depuis le début de la guerre sur plusieurs négociations de premier plan entre la Russie et l'Ukraine. "Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine", a-t-il déclaré dans un message posté sur X.