Zelensky veut reprendre la Crimée : "Nous récupérerons nos terres"

"Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires." Alors qu'il s'exprimait par visioconférence, jeudi 19 janvier, à l'occasion d'un petit déjeuner en marge du Forum de Davos, sa deuxième intervention en deux jours, Volodymyr Zelensky a tapé du poing sur la table. Lors de sa prise de parole à la maison de l'Ukraine, le chef de l'État a rappelé son ambition de reprendre, outre les territoires envahis par la Russie au cours des onze derniers mois, la Crimée, annexée en 2014 par Moscou.

"La Crimée est notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes", a-t-il affirmé, en direction de ses partenaires occidentaux. "Donnez-nous vos armes et nous récupérerons nos terres." Un message de fermeté, après avoir lancé la veille un "appel à de la vitesse" dans la prise de décision pour l'aide à l'Ukraine, l'Allemagne hésitant par exemple à autoriser la livraison à Kiev de chars Leopard. "La tyrannie avance plus vite que les démocraties", avait-il déploré, insistant sur la nécessité que "la mobilisation du monde (aille) plus vite que la prochaine mobilisation militaire de notre ennemi commun."