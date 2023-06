Russie : Wagner aurait capturé un colonel accusé par Evguéni Prigojine d'avoir voulu cibler ses combattants

Devant la caméra, il affirme du bout des lèvres avoir ouvert le feu sur un convoi de Wagner, alors qu'il était alcoolisé, par "animosité personnelle", un acte dont il dit reconnaître "la faute". Il glisse également avoir demandé à "dix à douze" soldats sous ses ordres de désarmer un groupe d'intervention rapide de Wagner. "Penses-tu que l'animosité personnelle a sa place pendant la guerre ?", l'invective une voix. "Non", lâche le colonel, apathique.

Le chef de la milice pro-russe fustige régulièrement l'état-major militaire russe, l'accusant notamment de l'avoir privé des armements et munitions nécessaires pour éviter de lourdes pertes, mais la tension entre les deux corps armés semble désormais monter encore d'un cran. "Il semble que la querelle entre le PMC (entreprise militaire privée, NDLR) Wagner et l'armée régulière russe soit passée à la vitesse supérieure", a notamment commenté sur Twitter Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien. "Je me demande si Prigojine s'en sortira cette fois-ci, après avoir divulgué des informations classifiées sur l'incident et avoir ouvertement discrédité le ministère russe de la Défense", s'est-il aussi interrogé.